»Vojna v Ukrajini je za Rusko federacijo izgubljena«

IZJAVA DNEVA

"Prigožin je svoj pohod na Moskvo že pred meseci začel s kritikami ruskega vojaškega vodstva zaradi pomanjkanja streliva in stanja regularnih enot ruske vojske. Njegov spor z vojaškim vrhom pa naj bi temeljil na preprosti ugotovitvi, da je specialna operacija v Ukrajini propadla in da so soočeni z vojaškim porazom. Napovedal je uradni začetek državljanske vojne. Ker se Putin ni odzval, je zasedel poveljstvo generala Gerasimova v Rostovu in začel premikati svoj korpus proti Moskvi. En korpus proti milijonu in 150 tisoč vojakov težki ruski vojski. Morda Prigožinu manjka pameti, samozavesti pa ne. Moral bi končati še pred Moskvo s kroglo v glavi. Vendar je tudi brez tega njegovo sporočilo jasno. Vojna v Ukrajini je za Rusko federacijo izgubljena."

(Novinar in kolumnist Ervin Hladnik Milharčič v Dnevnikovem komentarju o uporu najemniške vojske Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina)