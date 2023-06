»V devetdesetih smo imeli v Srbiji samo dve možnosti: ali si bil za Miloševića ali pa proti njemu«

IZJAVA DNEVA

"Imela sem srečo, da sem odraščala v obdobju, ko so v zahodni civilizaciji padli številni tabuji. Gibanje ‘68, upor proti ustaljenim življenjskim vzorcem, zelo burna emancipacija … Danes smo priča regresiji. Kot da obstajajo neke sile, ki nas želijo povleči nazaj. In vse to se dogaja z izgovorom, da se je treba vrniti v srečnejše čase, ko so ljudje točno vedeli, kako je treba živeti."

"V devetdesetih smo imeli v Srbiji samo dve možnosti: ali si bil za Miloševića ali pa proti njemu. Takšno življenje je enostavnejše. Nato so napočili časi, ko smo morali izbirati med petimi, šestimi, desetimi možnostmi, zaradi česar so se številni pritoževali. Zdaj je v naši družbi spet mogoče zaznati potrebo, da se moramo vsi opredeliti za eno ali drugo stran. Vrtimo se v krogu in ne vemo, kaj početi v njem. Zdi se mi, da v Srbiji vemo, da obstajajo pravila, ampak vedno upamo, da nas ne bodo ujeli, če jih bomo kršili. Vsi vidimo, da tisti, ki spoštujejo pravila, ne pridejo daleč, medtem ko grabežljivci in agresivneži veliko dosežejo. Morda za svoje prekrške celo plačajo kazen, ampak cena je veliko prenizka, da bi jih lahko ustavili. "

(Filmska in gledališka igralka Mirjana Karanović o tem, da ne pristajamo več na to, da nam drugi določajo, kaj smemo početi; v intervjuju za NeDelo)