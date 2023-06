Zakaj je letošnjo parado ponosa tako zaznamovalo nasilje nasprotnikov?

IZJAVA DNEVA

"Zakaj je letošnjo parado ponosa tako zaznamovalo nasilje nasprotnikov? Zato, ker se je materializiral sovražni govor, katerega izvore dobro poznamo. Razširila se je mentalna naravnanost, po kateri se tudi med smetmi in v nevednosti prepozna nekaj 'našega"' Osebne frustracije se prelijejo v nam skupno blato, v katerem bomo utopili vse, kar ni videti kot 'naše?' Izmišljene vrednote imajo eno skupno lastnost: vse, kar jim ne ustreza, je treba prepovedati, zmanjšati, omejiti. In na koncu uničiti, o čemer se vse pogosteje poroča in izreka - kot končna rešitev."

"Dogaja se tisto, kar je bilo po sedmih letih besne rasistične, seksistične in vsakršne nacifašistične propagande iz enega vira - stranke SDS pa njenih medijev in botov – mogoče pričakovati. Po zadnjih volitvah je ta paranoidna shizofrenija dosegla vrhunec s pozivi na oborožen odpor in ​​nakup orožja za obrambo pred 'totalitarno oblastjo."

(Socialna antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da je bilo na letošnji paradi ponosa do zdaj največ incidentov, fizičnih napadov, verbalnih žaljivk, sovražnega govora, zažiganja mavrične zastave; via Večerova priloga V soboto)