»Ukrajinci veljajo za malce omejene junake, Rusi pa za neorganizirane horde pijanih soldatov«

IZJAVA DNEVA

"Čemur smo priča pri obravnavanju obeh vojsk, je niz predsodkov: Ukrajinci v javnem mnenju veljajo za malce omejene junake, Rusi pa za neorganizirane horde pijanih soldatov. Ne prvo ne drugo ne drži. Ukrajinska vojska ima pametne voditelje in izjemno strategijo, ki jo uresničuje ob pomoči vojaških svetovalcev tujih držav, ki se spoznajo na vojno. Ruski vojski pa začetna zastraševalna operacija ni uspela in je morala začeti premike divizij, korpusov in taktičnih bataljonov – tega pa dandanes nihče ne zna več. Ukrajinci so v resnici izsilili statično fronto, saj bi ruskim generalom ustrezalo, če bi Ukrajinci zgradili klin in skoncentrirano napredovali proti Krimu, ker bi jih potem z letali zlahka zdesetkali. Tu je veliko strateške pameti, po drugi strani pa zelo organiziranega vojaškega življenja. Ruski umik iz Hersona je bil primer, ko so ruski generali ugotovili, da bi jih, če bi čakali še nekaj tednov, Ukrajinci obkolili. V nekaj tednih so umaknili 25 tisoč vojakov. Ukrajinci umika sploh niso ovirali, ker jim je bilo bolj vredno ohraniti življenja svojih vojakov."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič o tem, da bo kmalu minilo 500 dni od začetka ruske invazije na Ukrajino, fronta pa je vse bolj statična; v intervjuju za Radio Slovenija)