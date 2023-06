»Vsi ključni akterji Levice za zdaj odločno zavračajo morebiten izstop iz koalicije«

IZJAVA DNEVA

"Vsi ključni akterji Levice za zdaj odločno zavračajo morebiten izstop iz koalicije, je pa pričakovati bolj kritično držo stranke in s tem poskuse večje diferenciacije od preostalih partneric. Vprašanje je, kaj to pomeni za koalicijske odnose, saj stranka na vladni ravni doslej ni bila posebej kritična. Novi svet Levice je skratka pred pomembnim izzivom, saj mu je članstvo dalo jasen mandat za naprednejšo držo, pri čemer je manevrski prostor znotraj koalicije omejen, morebitne kadrovske rošade na ministrstvih pa izrazito tvegane. S tega vidika bo zelo pomembno, komu in v kolikšni meri bo lojalna ministrska ekipa v odnosu med stranko in premierjem oziroma vlado. Relacije so volatilne, saj zaradi napovedanega zategovanja pasu finančnega ministra Klemna Boštjančiča na nitki visijo strankini paradni projekti, ki bodo pomembno diktirali uspeh Levice na volitvah."

(Novinar Anže Lebinger v Dnevnikovem komentarju o tem, ko je levo krilo Levice z Miho Kordišem na čelu​, ki je kritično do aktualnega vodenja stranke, zasedlo odločilen delež v svetu Levice)