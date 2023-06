Epstein / Kaj vse je prispevalo k okolju, v katerem si je vzel življenje zloglasni zapornik?

Jeffrey Epstein je leta 2019 naredil samomor, ko je čakal na sojenje zaradi spolnih zločinov

Ameriški zvezni preiskovalci so ugotovili, da so številne in resne napake osebja newyorškega zapora v Brooklynu omogočile, da je ameriški finančnik Jeffrey Epstein leta 2019 naredil samomor, ko je čakal na sojenje zaradi spolnih zločinov, je v torek sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Preiskava, ki jo je vodil generalni inšpektor pravosodnega ministrstva Michael Horowitz, se je osredotočila na ravnanje zaposlenih v zveznem zaporu v Brooklynu, kjer so Epsteina 10. avgusta 2019 našli mrtvega z rjuho okoli vratu.

V povzetku poročila je navedeno, da je osebje zagrešilo pomembno kršitev in opustitev dolžnosti, zaradi česar je bil Epstein, kljub temu, da so ga opazovali zaradi nevarnosti samomora, še vedno sam v celici s preveliko količino posteljnine.

Preiskava ni našla dokazov, ki bi nasprotovali predhodnim ugotovitvam, da je 66-letnik umrl zaradi samomora. "Nismo odkrili dokazov, ki bi bili v nasprotju z ugotovitvijo FBI, da pri tem ni bilo kaznivih dejanj," je navedeno v izjavi.

Epsteinove znane povezave s politiki in poslovno elito so podžgale teorije zarote o njegovi smrti, vendar sta dva dežurna paznika priznala, da sta ponaredila zapise, povezane z nadzorom v času samomora. Kasneje sta bila leta 2019 obtožena zaradi nesposobnosti. Sprejela sta družbeno-koristno delo in hujših posledic zanju ni bilo.

Izpis iz poročila

"Kombinacija malomarnosti, napačnega ravnanja in očitnih napak pri opravljanju dela je prispevala k okolju, v katerem si je verjetno eden od najbolj zloglasnih zapornikov v oskrbi zapora lahko vzel življenje," je navedeno v povzetku poročila, ki predlaga osem priporočil za izboljšanje upravljanja zapora.

Tožbe zaradi Epsteinovega spolnega izkoriščanja mladoletnih deklet se nadaljujejo tudi po njegovi smrti. Njegova nekdanja partnerka Ghislaine Maxwell je bila konec leta 2021 zaradi trgovanja s spolnimi uslugami obsojena na dve desetletji zapora. Na sodbo se je pritožila.

V začetku junija je banka JPMorgan Chase pristala na plačilo 290 milijonov dolarjev za poravnavo skupinske tožbe Epsteinovih žrtev, ki trdijo, da je banka omogočila njegovo shemo trgovine s spolnimi storitvami. Ta sporazum je sledil vzporedni poravnavi Deutsche Bank v zvezi z Epsteinom, ki je maja sporočila, da se je strinjala s plačilom 75 milijonov dolarjev.

