»Otroci ne morejo biti lačni v šoli, nihče se lačen ne more učiti«

IZJAVA DNEVA

"Tudi vzgoja odnosa do hrane je pomembna. Mi na letovanjih, taborih in povsod ugotavljamo, da otroci, ki se prenajedajo ali ki česa ne zmorejo, zavržejo hrano. Vzgoja je pomembna in mi jih vzgajamo. Hrana se nikoli ne zavrača, ampak se vzame samo toliko, kolikor je lahko poješ."

"Odnos bi moral biti boljši, kot je bil pred leti, bom pošteno povedala, za to pa je potrebna tudi vzgoja. Ampak otroci potrebujejo topel obrok. Potrebujejo ga že prvi šolski dan. Ne morejo biti lačni v šoli, nihče se lačen ne more učiti. In če so lačni v šoli, so žal lačni tudi doma."

(Predsednica ZPM-ja Ljubljana Moste - Polje Anita Ogulin v oddaji Odmevi na TV Slovenija o stanju v osnovnih šolah na področju šolske prehrane)