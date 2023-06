Naslovnica nove Mladine / NUKLEARNI ALARM

Korupcijska tveganja pri predvideni gradnji nove jedrske elektrarne so tolikšna, da bi moral biti nemudoma uveden civilni nadzor nad projektom

V petek izide nova Mladina! V novi številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 30. junija, dalje, preverite, zakaj pišemo o korupcijskih tveganjih pri predvideni gradnji nove jedrske elektrarne. Slednja so namreč tolikšna, da bi moral biti nemudoma uveden civilni nadzor nad projektom. Avtor tokratne naslovnice je oblikovalec Ivian Kan Mujezinović, v novi številki pa boste našli še veliko poglobljenega, zanimivega in aktualnega branja. Priskrbite si svoj izvod!

#Mladina26

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.