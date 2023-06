Preveč levo ali premalo levo?

Trenutne zdrahe v Levici so voda na mlin njenim političnim nasprotnikom in kapitalu

Razredni bojevnik Miha Kordiš na shodu za mir 1. marca 2022, nekaj dni po začetku vojne v Ukrajini

© Janez Zalaznik

Nič nenavadnega ni, da v političnih strankah prihaja do frakcijskih bojev. A prav levičarske stranke so že zaradi svojega načina delovanja, ki vključuje nenehno prevpraševanje lastne pozicije, zanje toliko bolj dovzetne. Boji lahko tudi koristijo kot nekakšen korektiv, kadar bi stranka zašla na stranpot, a jo lahko tudi oslabijo. Prav frakcijski boji in nenehni spopadi, kdo je dovolj »lev« in kdo ne, so s političnega zemljevida uspeli praktično izbrisati levičarske stranke v Italiji, ošibili so špansko Podemos in razklali grško Sirizo.