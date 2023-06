Propagiranje JEK2 je donosno

Gen energija je prekinila 1,7-milijonsko komunikacijsko pogodbo z lobistom Andrejem Drapalom

Lobist Andrej Drapal, ki so ga najeli v GEN energiji, želi, da podprete gradnjo nove jedrske elektrarne.

Promocija jedrske energije in drugega bloka krške jedrske elektrarne (JEK2) je dobila močan zagon poleti 2021. Ključen je bil dogodek iz julija 2021, ko je infrastrukturno ministrstvo takratne Janševe vlade državni Gen energiji – ta je krovna družba skupine Gen, v katero sodi Nuklearna elektrarna Krško – izdalo energetsko dovoljenje za JEK2 in s tem omogočilo nadaljevanje upravnih postopkov za gradnjo JEK2. Začela pa se je tudi orkestrirana propaganda, ki jo financirajo bogate državne energetske družbe in posavske občine, zlasti Krško, čeprav jo nekateri akterji želijo prikazati kot spontani civilnodružbeni projekt ljubiteljev jedrske energije. Gen energija je že septembra 2021 pod takratnim direktorjem Martinom Novšakom objavila javni razpis za dvoletno podporo, svetovanje in komunikacijske aktivnosti tudi »pri projektu JEK2«. Dan pred božičem 2021 je ta, skoraj 1,7 milijona evrov vreden posel dodelila svojemu hišnemu podjetju Consensus Darinke Pek Drapal in lobista Andreja Drapala. V milijonski posel je Drapal potegnil še Pristop, katerega soustanovitelj je bil, nekdanje Pristopovo podjetje Gaz ter angleškega projedrskega komunikatorja Jeremyja Gordona (Fluent in Energy). Za občutek o velikosti posla: skoraj 1,7 milijona evrov za 24 mesecev komunikacijskih aktivnosti pomeni v povprečju porabo skoraj 70 tisoč evrov na mesec (natanko 69.579 evrov), taka mesečna poraba pa recimo za 12 tisočakov presega vrednost celotne 18-mesečne komunikacijske pogodbe, ki jo je Gen energija podpisala aprila 2020 (57.096 evrov). Šlo je torej nesporno za velik »komunikacijski posel«.