Prvaka sodnih postopkov

Predsednik SDS Janez Janša in ljubljanski župan Zoran Janković imata sicer različen odnos do sodišč in uporabljata različen tip obrambe, a sta pri tem oba zelo uspešna. Seveda metoda obrambe ni nepomembna razlika.

Slovenska vstaja leta 2013: upor proti korupciji

V Sloveniji sta le dva res prava politična »prvaka« v najosnovnejšem pomenu te besede. Eden je politik z najdaljšim stažem, predsednik največje in najbogatejše stranke, poslanec že 33 let in trikratni predsednik vlade Janez Janša. Drugi je politik, ki v skoraj dve desetletji trajajoči politični karieri ne kot posameznik in ne s stranko ali listo ne na lokalni ne na državni ravni še ni bil poražen na volitvah; to je župan glavnega mesta Zoran Janković. Daleč pred vsemi pa sta tudi po številu kazenskih postopkov, torej sojenj za domnevna kazniva dejanja, ki naj bi jih bila z zlorabo položaja, korupcijo ali kakim drugim oškodovanjem javnih sredstev storila pri svojem delu. Čeprav ju druži to, da vsi ti postopki v ničemer ne ovirajo njunega političnega uspeha, so med njima v tem pogledu tudi velike razlike.