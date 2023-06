Za otroke gre?

Zavlačevanje pri zagotovitvi brezplačnih kosil šolarjem

Podpisi za zakon o brezplačnih šolskih kosilih pred stavbo slovenskega parlamenta, tokrat gre resnično za vse otroke

© Črt Piksi

IInštitut 8. marec je že oktobra lani v državni zbor vložil več kot 5000 overjenih podpisov in z njimi podprl predlog za spremembo dveh zakonov, s čimer bi bila vsem osnovnošolskim otrokom zagotovljena brezplačna kosila. To ne bi smela biti prevelika ovira za vladne stranke, te so se namreč že v koalicijski pogodbi zavezale, da bodo v osnovnih šolah zagotovile brezplačno prehrano. Vendar je matični odbor državnega zbora med obravnavo predloga, domnevno zaradi prostorskih in kadrovskih stisk, s katerimi bi se lahko po sprejetju predloga spoprijele nekatere šole, odločil, da bi se spremembe začele uveljavljati šele septembra 2027, torej po izteku vladnega mandata – in ne že januarja 2024, kot so predlagali v Inštitutu 8. marec.

Da bi vseeno nekoliko ublažili stiske otrok iz socialno šibkejših družin že prej, je bilo v zakon na predlog koalicije vneseno določilo, po katerem bi bili od septembra 2024 do brezplačnega kosila upravičeni otroci iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo sega do vkjučno četrtega dohodkovnega razreda (takih je približno 15 tisoč otrok), otroci iz družin, uvrščenih v peti dohodkovni razred (teh je od 18 do 20 tisoč), pa bi imeli pravico do polovične subvencije.

V Inštitutu 8. marec, kjer so združili moči z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje in dolgoletno prostovoljko in humanitarko Anito Ogulin, so vztrajali, naj se predlog razširjenega subvencioniranja kosil uveljavi že letos jeseni, zagotovitev brezplačnih kosil pa prestavi v leto 2026.

Kot je na začetku tedna na tiskovni konferenci opozorila Anita Ogulin, imajo humanitarne organizacije vse pogosteje opraviti s stiskami staršev, ki so sicer zaposleni, a so zaradi premajhnih prihodkov prisiljeni odjavljati otroke od šolske prehrane. Otroci, ki so v neenakem položaju v primerjavi z vrstniki, preprosto ne morejo dosegati želenih ciljev. »Vsak otrok ima sanje in njihove sanje ne morejo biti uresničene,« je dejala. »In ko se v šolskem sistemu zavejo, da svojih sanj po izobraževanju, po šoli, ki bi si jo želeli obiskovati, ki so jo sposobni obiskovati, zaradi revščine ne morejo uresničevati, zapadejo tudi v duševne stiske in bolezni.« Poslanci v sredo vseh njihovih predlogov vseeno niso podprli, sprejet je bil le amandma, po katerem bodo otroci iz četrtega dohodkovnega razreda do brezplačnega kosila upravičeni že letos.

Pomisleki o zmogljivosti posameznih šol pri zagotavljanju brezplačnih kosil, ki so jih navedli vladni predstavniki, so znani že dlje. Že ob vložitvi predloga lani je direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač za Mladino dejala, da bi morala biti naloga države, da zagotovi potrebno infrastrukturo. »Raje ne razmišljajmo, kaj vse se ne da, ampak poskrbimo, da se stvari izpeljejo,« je povedala takrat.

Danes je do zavlačevanja z uveljavitvijo predlaganih sprememb še posebej kritična glede na to, da nameravamo iz državnega proračuna prihodnje leto za obrambo države nameniti rekorden znesek – več kot milijardo evrov. Medtem je kolegij predsednice državnega zbora prejšnji teden na seji sprejel predlog sprememb finančnega načrta državnega zbora za prihodnji dve leti, po katerem naj bi se prihodnje leto sredstva za sofinanciranje političnih strank skoraj podvojila. Za financiranje strank nameravamo nameniti dodatna dva milijona in pol.