"Povejmo enkrat na glas. Proslava je odveč. Proslava je ritual vladajočih, ki nas prepričujejo, da bi bili brez njih izgubljeni v vesolju. Ne glede na barvo tistih, ki pripravljajo proslavo, jo vodijo in na njej govorijo, je vse skupaj absolutno preživela forma, ki v sodobnem času državljanov nima kaj iskati. Glorifikacija nečesa izpred več kot tridesetih let ne zanima nikogar več. Kaj res mislite, da mlade zanima tisto vsakoletno zaklinjanje na odru in ob njem, da bomo skupaj močnejši, da znamo stopiti skupaj, da smo enotni, da smo izbrani, da smo dali kri, znoj in življenja za to, kar imamo, in da nas čaka svetla prihodnost? Če mislite, da jih, potem je že čas, da odprete oči."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, zakaj se po dvaintridesetih letih vedemo, kot da smo včeraj izbojevali svojo državo)