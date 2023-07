Miša Molk / »S feminizmom osvobajamo družbo«

IZJAVA DNEVA

"Feminizem mora biti, emancipacija je večen proces, nikoli ni konca, ne govorim samo o feminizmu in ženski emancipaciji žensk, temveč emancipaciji družbe. S feminizmom na neki način osvobajamo družbo, iščemo ravnotežje v družbi, iščemo solidarnost med ljudmi. Ženske se morajo oglašati, ker se oglašajo v imenu žensk in moških in preostalih spolov. Če ženskega gibanja ne bi bilo, ne bi bilo vseh svobod, ki jih ženske danes imamo. Zelo hitro ti lahko družba ali država vzame pravico."

(Dolgoletna voditeljica in urednica na TV Slovenija Miša Molk o feminizmu: v intervjuju za Val 202)