»Tokratna kriza utegne na naslednjih volitvah postati nagrobnik njegove vladavine«

IZJAVA DNEVA

"Tokratna kriza, če je Macronu ne bo uspelo pametno pomiriti, utegne na naslednjih volitvah postati nagrobnik njegove vladavine, na katerega bo rože položila Marine Le Pen. Krmariti mora med upravičenimi varnostnimi zahtevami državljanov in političnim premislekom, da z uporabljenimi prijemi ne povzroči še globljega razkola v družbi. Soočiti se mora z množicami tolp in izjemno mladimi vandali, ki napadajo policijo in s precej večjo silovitostjo kot leta 2005 uničujejo državna, občinska, izobraževalna, trgovska in športna poslopja. Njegov sobotni apel staršem, naj se zavedajo svoje starševske odgovornosti in otroke zadržijo doma, je po svoje tudi priznanje, da zgolj policijske okrepitve trenutne krize ne bodo zajezile. Pred neljubo uvedbo izrednih razmer, ki jih že zahteva opozicija, poskuša Macron krizo pomiriti z mehkejšimi prijemi. Njegovo tveganje je veliko."

(Novinar Aleš Gaube v Dnevnikovem komentarju o tem, da se mora francoski predsednik Emmanuel Macron po divjanju rumenih jopičev, pandemiji koronavirusa in obsežnih protestih zaradi pokojninske reforme spopadati še s četrto veliko krizo od začetka svoje vladavine)