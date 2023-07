»Pozivi k državljanski vojni so izjemno nevarna in izrazito nespametna dejanja«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je spregovorila za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2023

Nataša Pirc Musar, predsednica republike

© Luka Dakskobler

Lanskega 23. decembra, na dan, ko je predsedniške posle prevzela Nataša Pirc Musar, se je na pročelju predsedniške palače pojavila nova pozlačena tabla. Zdaj na njej piše »Predsednica Republike Slovenije« in ne več predsednik, ženska oblika besede in ne več moška. Majhna, a pomembna sprememba: oblast v Sloveniji prevzemajo tudi ženske. Kar je dobro. Mladinin novinar in urednik notranje politike Jure Trampuš je v novi posebni izdaji INTERVJU 2023 pripravil poglobljen pogovor z Natašo Pirc Musar, ki je v pol leta pokazala, da je drugačna od svojega predhodnika; oglaša se v javnosti, predstavlja stališča in odločno nasprotuje kakršnikoli radikalizaciji v politiki, tudi besedam o državljanski vojni, ki jih tako lahkotno razširja SDS.

Predsednica republike v posebni Mladinini izdaji INTERVJU 2023 pravi, da je takšna retorika zelo nevarna; žal spominja tudi na čas med prvo in drugo svetovno vojno, čas, v katerem sta se rodila nacizem in fašizem. »Bojim se, da smo v Sloveniji morda na začetku tega procesa, zato moramo biti res previdni,« opozarja Nataša Pirc Musar.

"Pozive k državljanski vojni in pozivanje k orožju vidim kot izjemno nevarna in izrazito nespametna dejanja. Upam in vem, da je slovensko volilno telo sposobno tovrstne radikalizme zavreči."



Nataša Pirc Musar, predsednica republike,

v posebni številki Mladine INTERVJU 2023

V intervjuju je med drugim poudarila, da jo najbolj boli razprava o pomenu uravnotežene televizije. "Težko pristajam na tak diskurz. Sem pristašica profesionalnega dela, ni desnih ali levih novinarjev, so slabi ali dobri," je dejala.

V posebni številki lahko preberete 15 aktualnih intervjujev

Več lahko preberete v posebni številki Mladine, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov, naročite pa jo lahko tudi v naši spletni trgovini.

V poletni ediciji Mladine INTERVJU 2023 lahko preberete pogovore s trenutno najbolj aktualnimi osebnostmi s področja politike, družbe in (pop) kulture. Poleg predsednice republike Nataše Pirc Musar, so za posebno izdajo spregovorili tudi: zgodovinarka Manca G. Renko, zdravnica Metoda Dodič Fikfak, sociologinja Tina Gaber, pisateljica Dijana Matković, varuhinja potrošnikov Breda Kutin, sociokulturna psihologinja Hana Hawlina, glasbenica Helena Blagne, politik Anže Logar, vrhovni državni tožilec Jože Kozina, režiser, scenarist in producent Rajko Grlić, duhovnik in vloger Martin Golob, fotograf Arne Hodalič, pisatelj in pesnik Sjón ter glasbena skupina Joker Out.