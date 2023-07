»Pahor se obnaša, kakor da je razvil posttravmatsko stresno motnjo«

IZJAVA DNEVA

"Čeprav ima vso pravico do političnega udejstvovanja, se Borut Pahor po izteku dveh mandatov obnaša, kakor da je razvil posttravmatsko stresno motnjo, najbrž povezano z iskanjem nenadoma zmanjšane pozornosti zase."

"Pahor je predvsem drugo ime za polno izvotljenost slovenske politične domačije. Če je lahko takšen politik brez barve, vonja in okusa prosperiral 30 let v njenem vrhu, pri čemer so ga ujčkali vsi, državljani, mediji in širša javnost, je arena te domačije zgolj oder za nastopaštvo."

(Profesor na mariborski filozofski fakulteti in družbeni kritik Boris Vezjak o tem, da se po slovesu iz predsedniške palače Borut Pahor ne želi pomakniti v ozadje; via Večer)