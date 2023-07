RTV Slovenija / Kdo vse se je prijavil na razpis novega vodje?

Po naših neuradnih informacijah naj bi na razpis za novega predsednika uprave RTV Slovenija prispelo sedem prijavnic

Dosedanji generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, ki se je na položaj vodilnega javnega medija v državi zavihtel v času tretje Janševe vlade, želi biti tudi v prihodnje šef nacionalke

Kdo vse je prijavil na razpis za novega predsednika uprave RTV Slovenija in za člane nove štiričlanske uprave, uradno (še) ni znano. Razpisna komisija pa je prejete prijave že odprla in po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah, je bilo prijavnica za predsednika uprave sedem. Med slednjimi je bil tudi dosedanji generalni direktor Andrej Grah Whatmough, ki se je na vrh javne televizije zavihtel v času tretje Janševe vlade. Njegova prijava pa je bila po naših informacijah nepopolna, zato je izpadel iz tekme za šefa RTV. Prav tako naj bi bila nepopolna prijava novinarja Marjana Laha. Na razpis za prvega moža javne radiotelevizije pa so se prijavili še Rajko Gerič, ki se je po desetih letih odsotnosti februarja vrnil na RTV in na predlog direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije postal najprej odgovorni urednik informativnega programa drugega programa televizije, nato pa so ga zaposlili za nedoločen čas na mestu urednika oddaj scenarista. Poleg naštetih pa po naših neuradnih informacijah kandidirajo še dolgoletni novinar, TV voditelj in urednik Zvezdan Martič, direktor Kina Šiška Simon Kardum, radijec Miha Krišelj in nekdanja novinarka STA Blažena Kandolf.

Neuradno smo izvedeli tudi, kdo vse se poteguje za mesta članov (sicer štiričlanske) uprave RTV Slovenija. Med njimi naj bi bil nekdanji generalni direktor RTV Marko Fili, nekdanji pomočnik generalnega direktorja Igorja Kadunca Peter Dular, nekdanji odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek ter javnosti manj znani imeni: Andrej Trček in Marjana Plakovec, ki prihaja s področja telekomunikacij. Poleg omenjenih pa naj bi se za člana uprave prijavil tudi dosedanji generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough.

Glede na pogoje razpisa mora imeti predsednik uprave RTV Slovenija sicer vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v večjih sistemih z najmanj 100 zaposlenimi. Kandidat mora prijavi med drugim priložiti tudi življenjepis ter program dela in vizijo razvoja zavoda za prihodnje mandatno obdobje.

Rok za prijavo na razpis se je iztekel 30. junija, zdaj pa pa bodo kandidati, ki so oddali popolne vloge, povabljeni na razgovor. Predsednik sveta RTV Slovenija Goran Forbici računa, da bi nova uprava delo lahko začela sredi julija.