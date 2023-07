»Danes je v družinah veliko več odtujenosti. Ko se vklopi zaslon, se izklopi odnos.«

IZJAVA DNEVA

"Otroke napačno dojemamo kot pomanjšane odrasle. Z njimi se pogovarjamo, jim lepimo plakate in izvajamo delavnice, ampak to ne pomaga. Otroška psihologija ne deluje tako, otroci niso pomanjšani odrasli."

"Nasilje med mladimi je bilo vedno prisotno, toda glavno vprašanje je, zakaj se je dogajalo včasih in zakaj se dogaja danes. Dejstvo je, da je danes nasilja bistveno več, kot ga je bilo včasih, in da je bistveno bolj brutalno. Včasih so bili glavni vzroki neurejene družinske razmere, nasilje, zasvojenost ipd. Danes pa permisivna vzgoja, ki vzgaja za neodgovornost, odtujeni odnosi, neempatičnost ter notranja praznina in občutek nesmisla. Izbruhi nasilja kažejo na notranjo nemoč, potlačena in nepredelana čustva ter osebnostne frustracije. Danes je v družinah veliko več odtujenosti. Ko se vklopi zaslon, se izklopi odnos."

(Sebastjan Kristovič, izredni profesor s področja psihologije na Alma Mater Europaea ter direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo, o problematiki medvrstniškega nasilja in nevarnosti nenadzorovane izpostavljenosti zaslonom; v intervjuju za Delo)