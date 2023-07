»Jeznih žensk se bojijo čisto vsi«

Manca G. Renko, zgodovinarka, je spregovorila za posebno številko Mladine INTERVJU 2023

© Borut Krajnc

Manca G. Renko je bila dolga leta odgovorna urednica AirBeletrine in umetniška direktorica festivala Literature sveta Fabula, zdaj je znanstvena sodelovka na ljubljanski Filozofski fakulteti in pri projektu ERC Eirene preučuje položaj žensk v povojnih tranzicijah. Letos je na spletnem portalu subtrack.com začela objavljati eseje o popularni kulturi, o odraščanju in o družbi, v kateri živimo. Je urednica revije Cukr, katere izdajatelji so Muzej in galerije mesta Ljubljana. Vse kaže, da se bo jeseni njeno sodelovanje s Filozofsko fakulteto končalo, zato se kot prekarna akademičarka ozira za novimi zaposlitvenimi možnostmi doma in v tujini. Po svoje živi v začasnosti in negotovosti kot veliko ljudi njene generacije. Intervju z njo je za posebno številko Mladine (INTERVJU 2023) pripravil Jure Trampuš.

"Politična korektnost je vedno obstajala, a smo jo upoštevali samo, ko je šlo za neki tip ljudi, predvsem za premožnejše moške srednjega ali višjega razreda. Njim se ni nikoli smelo reči nič opolzkega, nikoli jih nihče ni smel prijeti za rit, za njimi se nikoli ni smelo zažvižgati."



Manca G. Renko je v pogovoru za posebno številko Mladine med drugim poudarila, da se jeznih žensk bojijo čisto vsi. "Ampak še bolj kot jeznih žensk se bojijo žensk, ki vedo, kaj hočejo. S temi pa res ne vedo, kaj početi," je dodala. Spregovorila pa je tudi o svetu težnje po popolnosti, težnje po zlaganosti in filtrov. Ob tem se ji zdi nujno pokazati tisto, kar je res. "Razkrivanje strtosti, nesreče, jeze in strahu je emancipatorno dejanje in nesreča je lahko zanimivejša kot sreča," je dejala zgodovinarka, ki je prepričana, da taka ljubezen, kot jo uprizarjajo, ne obstaja. A obstaja občutek, da nekje vseeno je, da je redka, dragocena, toda morda se skriva že za naslednjim ovinkom. Podobno je z iskanjem zlata, veliko ljudi je v času zlate mrzlice umrlo, še več jih je bilo razočaranih, a nekateri so našli zlato," je izpostavila.

