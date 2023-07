»Žal so tudi taki, ki so pripravljeni za nizko ceno opraviti hitre preglede«

Zdravnica Metoda Dodič Fikfak je spregovorila za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2023

Doktorica medicine Metoda Dodič Fikfak

© Borut Krajnc

Doktorica medicine Metoda Dodič Fikfak je ena najbolj angažiranih strokovnjakinj in že leta javno in neposredno opozarja na vpliv umazane, a navadno zelo dobičkonosne industrije na zdravje delavcev, prebivalstva in na okolje. Je neposredna in pregovorno odzivna na aktualno dogajanje, na načrtovane konkretne projekte, kar je med vrhunskimi in mednarodno priznanimi strokovnjaki – ne le v medicini – redkost.

V doktorski nalogi je obravnavala vpliv izpostavljenosti azbestnim vlaknom, to je amfibolom in krizotilu, na razvoj pljučnega raka pri delavcih, zaposlenih v cementno-azbestni industriji. Njeno raziskovalno delo o vplivu kumulativnega odmerka amfibolov in krizotila na nastanek pljučnega raka je National Cancer Institute iz ZDA nagradil z dvoletno raziskovalno štipendijo, »kohorta«, ki ji je najbolj hvaležna, pa so ljudje iz Anhovega, s katerimi je v letih raziskovanja posledic azbestne proizvodnje v Salonitu stkala posebno vez in življenjsko zavezništvo. Danes je predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa pri UKC Ljubljana, opravlja pedagoško delo in je mentorica številnim specializantom in doktorskim kandidatom, zlasti na Medicinski fakulteti. Intervju z njo je za posebno številko Mladine (INTERVJU 2023) pripravila Monika Weiss.

"Med specialisti medicine dela so, žal, tudi taki, ki so pripravljeni za nizko ceno opraviti hitre preglede in to tudi podpisati, le da obdržijo podjetje oziroma stranko."



Metoda Dodič Fikfak,

zdravnica

Metoda Dodič Fikfak je v pogovoru za posebno številko med drugim poudarila, da je medicina dela področje medicine, kjer rezultatov svojega dela ne vidiš nikoli ali pa jih vidiš čez 30, 40 let. "Tukaj nikoli ne moreš reči: Včeraj sem opravil operacijo in človek danes hodi. V medicini dela in okolja takojšnjega rezultata in s tem zadovoljstva ni. Poleg tega moraš biti tudi osebnostno trden, saj se srečuješ z interesi močnih panog, poskusi odkritega ali prefinjenega podkupovanja. V take razmere se poda redkokdo, zato težko dobimo prave ljudi."

V posebni številki lahko preberete 15 aktualnih intervjujev

Več lahko preberete v posebni številki Mladine, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov, naročite pa jo lahko tudi v naši spletni trgovini.

V poletni ediciji Mladine INTERVJU 2023 lahko preberete pogovore s trenutno najbolj aktualnimi osebnostmi s področja politike, družbe in (pop) kulture. Poleg zdravnice Metoda Dodič Fikfak so za posebno izdajo spregovorili tudi: predsednica republike Nataša Pirc Musar, zgodovinarka Manca G. Renko, sociologinja Tina Gaber, pisateljica Dijana Matković, varuhinja potrošnikov Breda Kutin, sociokulturna psihologinja Hana Hawlina, glasbenica Helena Blagne, politik Anže Logar, vrhovni državni tožilec Jože Kozina, režiser, scenarist in producent Rajko Grlić, duhovnik in vloger Martin Golob, fotograf Arne Hodalič, pisatelj in pesnik Sjón ter glasbena skupina Joker Out.