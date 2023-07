»Dokler se to ne bo zgodilo, se ni smiselno odpovedovati kitajskim proizvodom, ki so cenejši«

IZJAVA DNEVA

"Obstaja samo en način, na katerega je mogoče biti kos izzivu, povezanem s Kitajsko kot dominantno akterko na področju ključnih zelenih tehnologij: ameriške in evropske industrije morajo postati tako konkurenčne kot njihove kitajske tekmice. Dokler se to ne bo zgodilo, se ni smiselno odpovedovati kitajskim proizvodom, ki so cenejši, boljši ali oboje. Ameriška in evropska podjetja bi tedaj še težje dohajala kitajska, zaradi česar bi se na koncu zavlekel tudi energetski prehod."

(Carl Bildt, nekdanji švedski zunanji minister in predsednik vlade, Project Syndicate, o tem, da kar se tiče Kitajske, se je izračun tveganj in koristi večine zahodnih podjetij že spremenil spričo njenih vedno bolj k državi in varnosti usmerjenih gospodarskih politik; via Večer)