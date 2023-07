Je čas za razhod?

Minister Bešič Loredan je s svojim eksperimentom enkrat za vselej dokazal, da v zdravstvu krepitev zasebništva vodi v pogubo. Pa je to res hotel?

Operacija je uspela, pacient je umrl. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je bil s svojim eksperimentom uspešen le zato, ker eksperiment ni uspel.

© Borut Krajnc

Ker so se že skorajda vsi zarotili proti ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu – od SDS, ki je proti njemu konec junija vložila interpelacijo, prek njegovega bivšega kolega Erika Breclja, ki Bešiču Loredanu s foteljske pozicije predsednika strateškega sveta za zdravstvo očita, da »ne naredi nič, laže in ne drži obljub«, pa do civilne iniciative Glas ljudstva, ki Loredanov odstop zahteva že mesece –, je za začetek sodbe o njegovem kratkem mandatu treba navesti nekatere olajševalne okoliščine, povezane z objektivnimi razmerami.