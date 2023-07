Deklina zgodba po Janševo

Kdo je suha veja na drevesu naroda?

Tvit Janeza Janše, s katerim je napadel Niko Kovač in aktiviste in aktivistke Inštituta 8. marec

Začnimo pri osnovah. Ustava, temeljni akt slovenske države – brez nje je ne bi bilo – že čisto na začetku določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine. In to ne glede na narodnost, raso, spol, vero ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Ustava prav tako jasno prepoveduje vsakršno spodbujanje neenakopravnosti, nestrpnosti, prepoveduje razpihovanje sovraštva. Ljudje smo v demokraciji enakopravni.

Res težko razumljivo? Niti ne, že otroci se v osnovni šoli učijo, kako pomembno je, da se med sošolkami in sošolci vsak počuti enakopravnega, učijo se o Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, učijo se o tem, da smo »združeni v raznolikosti«. Vse to so osnovni temelji vsake demokratične države in morali bi biti jasni vsem državljanom in državljankam, še posebno pa tistim, ki se že dolgo ukvarjajo s politiko in vodenjem države.

A niso. Janez Janša je aktivistke iz Inštituta 8. marec vprašal, koliko otrok imajo pri 30+ letih. Češ zakaj se pri inštitutu zavzemajo za brezplačno šolsko prehrano, če sami nimajo otrok. Janša seveda ve, da ima Nika Kovač, vodja Inštituta 8. marec, sladkorno bolezen. In da zaradi nje najverjetneje ne bo mogla imeti otrok. Pa jo je vseeno pritlehno napadel.

Lahko bi zamahnili z roko, še ena žalitev več, a stvar je preresna, da bi jo spregledali. Janša namreč namiguje, naj se ženske, zbrane okoli inštituta, raje odločijo za družino, kot da se ukvarjajo s politiko. Namiguje, da je njihov boj za brezplačno šolsko prehrano zloraba stisk otrok, saj si same še niso ustvarile družin. Še več, dejstvo, da nekatere ženske nimajo otrok, naj bi pomenilo, da je z njimi nekaj narobe.

Kar je res grozljiva misel.

Nekatere ženske ne morejo imeti otrok, čeprav bi jih rade imele. Nekaterim je razpadla partnerska zveza. Nekatere so doživele spontani splav. Nekatere so bolne. Nekatere ne morejo zanositi. Nekatere se za otroke zaradi socialnih stisk ne odločijo. Nekatere nimajo sreče. Nekatere si pač ne želijo imeti otrok. So za to manj pomembne? So slabše? So drugorazredne državljanke? So drugorazredni državljani tudi moški brez otrok ali pari, ki so brez njih? So drugorazredni vsi tisti, ki živijo v istospolnih partnerskih skupnostih, pa ne razmišljajo o otrocih? Ali samski ljudje? Kaj pa tisti poslanci in poslanke SDS, nekaj je takšnih, ki nimajo otrok, kaj je z njimi? So tudi oni polnokrvni državljani Slovenije ali pa je z njimi kaj narobe?

Logika, da je dober državljan, predvsem pa državljanka tista, ki rojeva otroke za blagor slovenskega naroda, je izredno nevarna. Kajti kdo pa so potem tisti, ki so brez otrok? So suhe veje na narodovem drevesu? Jih bomo odrezali, zlomili, odžgali, uničili?

Tviti Janeza Janše niso provokacije ali fantazije bolnega uma. Za njimi se skriva jasna politična agenda, ideja o tem, da je temeljna težava Zahoda in z njim Slovenije to, da se ni sposoben »reproducirati«. In ker ženske niso več »stroji za rojevanje«, je treba tok zgodovine obrniti in jih prisiliti k razplodu. Po načelu, da smo vsi ljudje enakopravni, le da so eni enakopravnejši od drugih.