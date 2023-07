Žrtvovani

Ekonomist Polanec je kršil integriteto. Kaj pa njegovi nadrejeni?

Sašo Polanec

© Borut Krajnc

Ekonomist Sašo Polanec, so sporočili iz protikorupcijske komisije (KPK), z njimi pa se je strinjalo tudi upravno sodišče, je leta 2021 kršil integriteto. Tedaj je bil član nadzornega sveta SID banke, znotraj katerega je bil pristojen za postopek izbire članov nove uprave. V SID banki so za postopek izbire najeli kadrovsko agencijo Amrop Adria in tej je Polanec – kot so ugotovili v KPK – »kljub ustnemu nasprotovanju uslužbenca SID banke in brez pridobljenega soglasja uprave s svojega elektronskega poštnega naslova posredoval strategijo razvoja SID banke 2021–2023«.