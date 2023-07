»Svoje spolne usmerjenosti nisem nikoli skrival, je pomemben del mene«

IZJAVA DNEVA

"Preden sem vstopil v politiko, sem bil dejaven v civilni družbi. Verjamem, da je treba biti v življenju najprej iskren do sebe, do bližnjih in vseh drugih. Svoje spolne usmerjenosti nisem nikoli skrival, je pomemben del mene, ni pa najpomembnejši, kar se tiče mojega dela. Pomemben je s tega stališča, da sem se pri svojem delu v civilni družbi zelo veliko naučil, doživel tudi mnogo težkih trenutkov, predvsem pa poglobil prepričanje, da je vedno treba biti za stvarmi, v katere verjameš. Solidarnost med različnimi je ena od teh stvari."

(Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac o tem, da je v naši družbi še vedno veliko nestrpnosti do drugačnih; v intervjuju za Reporter)