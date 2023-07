»Za uspešen boj zoper janšificirano RTV bi potrebovali vmešavanje politike«

IZJAVA DNEVA

"Depolitizacija javne RTV je minimalni standard. Le da se je treba zavedati, da depolitizacija še ne pomeni avtomatično tudi depolitizacije oddaj. Programov. Itd. Nasprotno. Pomeni fosilizacijo predhodne politizacije. V konkretnem primeru torej fosilizacijo janšificirane javne RTV."

"Za uspešen boj zoper janšificirano RTV bi torej potrebovali vmešavanje politike. Torej stari zakon o RTV. Potrebovali bi spolitizirano televizijo. Pravico politike, da se vmešava. In politično vodstvo. Torej vse tiste prakse, zoper katere smo se borili. Ki so brez dvoma napačne. In nedopustne."

(Antropologinja in kolumnistka Vesna V. Godina o tem, ko se politika po novem ne sme več vmešavati v delovanje RTV; via Večer)