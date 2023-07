»Logar išče načine za učinkovito povečevanje moči«

IZJAVA DNEVA

"Logaritem je obratna funkcija potence, preračunljivi razum pa je lahko opis tistega, kar Logar prinaša v politiko. Z drugimi besedami, Logar kot Logaritem v figurativnem pomenu je kalkulant (preračunljivec), ki v politiki išče načine za učinkovito povečevanje moči, pogosto zunaj pravil in povsem brez vsebine. Med prvimi člani njegove 'platforme' najdemo preračunljivce z enako izpraznjenim političnim profilom, od vidnejših denimo Aljo Brglez, ki zdaj čaka na naslednjega predsednika države in nujno rabi položaj vmes: Nataša Pirc Musar je imela drugačne zamisli glede sestave svojega kabineta. Kaj so torej izračuni Logaritmovih sledilcev? Prvi je prikrivanje, torej megla in goljufanje. Namesto stranke Logaritem ustanavlja platformo. Beseda platforma pomeni pavšalno osnovo, načrt, nato sklep oz. stališče določene politične stranke o kandidatih in nazadnje javno izjavo. Ničesar od tega v nastopih Logaritma ni: to naj ne bi bila stranka, nima načrta in programa, še manj stališč in kandidatov, še najmanj pa vsebinskih javnih izjav."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da platforma pomeni predvsem širitev fronte desnice, njeno aktiviranje bo določala SDS, ko bo to potrebovala; via Večerova priloga V soboto)