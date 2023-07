V ponedeljek nova Mladinina aplikacija

V spletnih trgovinah App Store in Play Store bo končno objavljena nova Mladinina mobilna aplikacija

Drage bralke in dragi bralci, po več mesecih dela ‒ programiranja, oblikovanja, povezovanja različnih baz podatkov in tudi pogajanj z Applom ter Googlom – bo v ponedeljek v spletnih trgovinah App Store in Play Store končno objavljena nova Mladinina mobilna aplikacija, namenjena branju tednika Mladina preko mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov.

V primerjavi z že obstoječo predstavlja nova aplikacija velik korak naprej. Podpira namreč tako branje Mladine v obliki PDF-datoteke, torej Mladine v obliki slik, kot tudi v obliki besedila. Z dotikom ali klikom na članek se bo zdaj prikazalo dejansko besedilo in ne le povečana slika članka, kar bo izboljšalo bralno izkušnjo. Vsak bralec si bo lahko ob tem lahko prilagodil velikost in slog pisave, barvo ozadja in podobno.

Nova aplikacija bo tudi veliko bolj zanesljiva od obstoječe, saj podpira branje brez internetne povezave, torej shranjevanje posameznih številk Mladine, nova aplikacija pa podpira tudi prikazovanje vzdolžne in portretne usmerjenosti besedila, recimo v primeru branja preko tablic. Prijava v aplikacijo bo avtomatsko omogočena vsem naročnikom na spletno Mladino, torej z obstoječim uporabniškim imenom in geslom, kot ga imate za dostop do naših spletnih strani.

Bližnjice za namestitev aplikacij bomo objavili v ponedeljek, 10. julija.