»Ker živimo v neoliberalni družbi, je takšna tudi birokracija«

IZJAVA DNEVA

"Nisem kritična do birokracije kot take. Seveda nam gre vsem na živce, ampak bistveno je vprašanje, kakšna je birokacija; in, ker je aparat države, kakšna je ta država. Neprestano lahko v medijih poslušamo politike in gospodarstvenike, ki trdijo, da bi potrebovali manj birokracije, a če jim pozorno prisluhnemo, kmalu ugotovimo, da želijo zgolj olajšati birokratske postopke kapitalistom. Da bi ti lahko hitreje prišli do več dobička. Ko govorijo, da potrebujemo manj birokracije, praviloma ne govorijo o tem, kako samohranilkam olajšati dostop do otroških dodatkov ali kulturnikom prijave na razpise, ampak o tem, kako zmanjšati nadzor nad korporacijami in podjetji. Birokracija kot okvir za organiziranje neke populacije sama po sebi ni ne dobra ne slaba; bistveno je, s čim jo napolnimo in kako se izvaja. Ker živimo v neoliberalni družbi, je takšna tudi birokracija."

"Kritična obravnava birokracije, ki ni zreducirana na to, da moramo izpolnjevati preveč obrazcev, ampak jo razume kot način ideološkega in represivnega delovanja države, bi lahko vodila do tako drastičnih sprememb birokracije, da to sploh ne bi bila več birokracija, čeprav bi še vedno uravnavala družbeno delovanje. Če bi radikalno spremenili vsebino, ki se pretaka skoznjo, bi tudi birokracija postala nekaj drastično drugega. Ampak to ravno ni zgolj kritika birokracije, temveč zahteva spremembo celotnih ekonomsko-političnih sistemov."

(Pesnica, pisateljica, sociologinja in skladateljica Nina Dragičević o tem, kakšna je birokracija: v intervjuju za Delo)