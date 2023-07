»Celo največji antikomunisti ne morejo zanikati vloge, ki jo je imel samoupravni socializem«

"Socializem je naša zgodovina, prinesel je velike družbene spremembe in razvoj ter se odločal za zanimive politike. Veliko je bilo napak in nekatere je treba obsoditi. Represije in dejstvo, da je v nekaterih okoliščinah počel zločine (takoj po koncu druge svetovne vojne). Toda celo največji antikomunisti, nekaj jih je v Sloveniji, ne morejo zanikati vloge, ki jo je imel samoupravni socializem. Definiral ga je znani Slovenec kot najuspešnejši socialistični projekt 20. stoletja, z vsemi napakami, problemi, ki pa je eliminiran v množičnih grobiščih. Množična grobišča so antiteza socializma, konec socializma pa je odprl prostor za tiste politike, ki so legitimizirale fašizem, etnično čiščenje in genocid. Kot da je takrat, ko je socializem izginil skupaj z iluzijo, sicer plemenito, bratstva in enotnosti, odprl prostor legitimizaciji najhujših, najslabših idej 20. stoletja."

(Univerzitetni profesor, pisatelj, pesnik, esejist in literarni kritik Igor Štiks o tem, da je socializem umrl v množičnih grobiščih; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)