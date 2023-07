»Ali bo Janša spet kandidiral ali ne, je njegova odločitev«

IZJAVA DNEVA

"V poslanski skupini razpravljamo o marsičem, analiziramo stvari in preigravamo vse možnosti. Zlasti je to nekaj normalnega po nekem volilnem rezultatu in pred vsakim kongresom je seveda odprto tudi vprašanje predsednika. Ali bo Janez Janša spet kandidiral ali ne, je njegova odločitev. Vedno so vse opcije odprte, kot resna stranka diskutiramo o vseh možnostih. Kaj se bo zgodilo, je vprašanje. Da bi predsednik rekel, da ne bo kandidiral, pa ni res."

(Podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec (SDS) o tem, da Janez Janša ni nikoli rekel, da ne bo več kandidiral; v intervjuju za Delo)