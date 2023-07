Minister za finance / »Soočenje z realnostjo bo boleče, ne samo v Sloveniji«

Finančni minister Klemen Boštjančič je dejal, da fiskalna pravila prihajajo nazaj in da bodo odhodki še vedno visoki

Minister za finance Boštjančič v Odmevih

Golobova vlada pripravlja proračunske dokumente za leti 2024 in 2025, sprejela pa je tudi razrez proračunskih izdatkov po ministrstvih in potrdila spremembe načrta za okrevanje in odpornost, ki zagotavlja evropska sredstva. Minister za finance Klemen Boštjančič je na novinarski konferenci dejal, da bodo, kljub rahlemu znižanju proračunskih odhodkov v letu 2024 glede na že sprejeti proračun, dhodki še vedno visoki, saj bodo "10 odstotkov višji od realizacije v letu 2022 in več kot 50 odstotkov višji kot v predkoronskem letu 2019".

Ministrstvo za finance je pri pripravi predloga sprememb državnega proračuna za leto 2024 in predloga proračuna za leto 2025 upoštevalo zadnje makroekonomske napovedi, ki jih je v okviru spomladanske gospodarske napovedi pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj. Upoštevalo je tudi zakonske obveznosti države ter fiskalna pravila, je zagotovil Boštjančič: "Kot poudarjam že nekaj časa, financiranje vseh želja ni dolgoročno finančno vzdržno, niti ni v dobrobit države in državljanov."

Minister je poudaril, da Golobova vlada sledi trem ključnim prioritetam, h katerim se je zavezala v koalicijski pogodbi. "Prva je zdravje in njegova dostopnost za vse, kamor prištevamo tudi skrb za starejše prek zakona o dolgotrajni oskrbi. Druga je znanje, ne le tisto, ki je vključeno v šolske resorje, ampak tudi digitalizacija in podpora podjetjem, ki ustvarjajo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Tretja prioriteta so mladi in z njimi povezane politike, kot so stanovanjska politika, brezplačna kosila v šolah itn.," je dodal.

V informativni oddaji Odmevi na TV Slovenija pa je dodatno pojasnil, da se skupna sredstva, namenjena zdravstvu, ne zmanjšujejo, ker je na posebni proračunski postavki rezerviranih več kot 300 milijonov evrov prav za naložbe v zdravstvu. Dodal je, da so vsi načrtovani dvigi porabe, kot sta denimo zvišanje plač v javnem sektorju ter dolgotrajna oskrba, vključeni v razrez.

"V zadnjih dveh letih smo se zaradi kriz navadili, da je bilo sredstev skoraj neomejeno, a seveda ni tako."

Ministrstva bodo morala do 22. avgusta pripraviti predloge svojih finančnih načrtov, pri čemer so po Boštjančičevih besedah vsi porabniki "po eni strani nezadovoljni, po drugi strani pa razumejo realnost položaja". "V zadnjih dveh letih smo se zaradi kriz navadili, da je bilo sredstev skoraj neomejeno, a seveda ni tako," je v Odmevih izpostavil minister.

Boštjančič je med drugim poudaril tudi, da je popolnoma jasno, da po treh letih brez fiskalnih pravil ta prihajajo nazaj. "Soočenje z realnostjo bo tudi boleče, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v drugih evropskih državah. Povsod smo na približno isti stopnji sprejemanja proračunov. Tako da sem zelo zadovoljen, da smo na vladi uspeli soglasno – poudarjam, soglasno – potrditi ta razrez. Ne glede na to, da je zadaj zelo veliko intenzivnih, na trenutke vročih pogovorov, zelo veliko nezadovoljnih resorjev," je še dejal v Odmevih.

