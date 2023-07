»Že zdaj na spletu vlada težava, ker ne vemo, kaj je res in kaj ni«

IZJAVA DNEVA

"Naenkrat imamo izredno močno tehnologijo, ki je vsem dostopna na spletu. Ta tehnologija je zelo uporabna, hkrati pa ima implikacije ogromnih razsežnosti za našo družbo. Kako lahko o tem razvijemo čim več teorije, kako se lahko opremimo in pripravimo, tudi filozofsko, na te spremembe, kako lahko ustvarimo regulacije, da se te stvari ne bi zlorabljale, kakšne vse zlorabe bi se lahko in se bodo dogajale? Že zdaj na spletu vlada težava, ker ne vemo, kaj je res in kaj ni, kar lahko z algoritmi preraste v množično politično propagando in radikalizacijo. Lažni profili, astroturfing operacije, tudi čisto vsakdanje in ljubezenske prevare. Manipulacija javnega mnenja s ciljnimi objavami in ustvarjanji lažnih javnosti še nikoli ni bila tako učinkovita in tako poceni."

(Neja Berger, sourednica revije Disenz in novinarka, ki raziskuje digitalne tehnologije, o tem, da so humanoidni roboti genialno orodje za manipulacijo na množični ravni; v intervjuju za oddajo Televizorka na TV Slovenija)