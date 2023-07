RTV / Ker Grahu Whatmoughu sklepa o razrešitvi ni bilo mogoče vročiti osebno ...

... je zdaj objavljen na oglasni deski in na spletu

Andrej Grah Whatmough se je na čelo RTV Slovenija zavihtel v času tretje Janševe vlade

© RTVSLO

Potem ko je Svet RTV Slovenija konec junija soglasno podprl sklep o začetku postopka razrešitve v. d. generalnega direktorja RTV Andreja Graha Whatmougha, ga je s tem – ker mu ga zaradi odsotnosti ni bilo mogoče vročiti osebno – seznanil z javnim naznanilom.

Spletni portal javne radiotelevizije MMC poroča, da mora biti pred začetkom postopka o razrešitvi v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough seznanjen z razlogi za pobudo o njegovi razrešitvi. "Ob tem ima tudi možnost, da se na pobudo odzove. Ker Svetu RTV zaradi njegove odsotnosti sklepa ni uspelo vročiti osebno, so sporočilo objavili na oglasni deski in na spletni strani RTV Slovenija. V skladu zakonom o splošnem upravnem postopku vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od objave," so zapisali na portalu MMC.

Svet RTV Slovenija: Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

© MMC RTV Slovenija

V pobudi za razrešitev Graha Whatmougha, ki jo je Svet RTV soglasno sprejel 30. junija, so navedeni štirje razlogi. Očitajo mu nespoštovanje sklepa o zagotovitvi ustrezne strokovne pravne pomoči Svetu RTV Slovenija, nakupe grafik v vrednosti več kot 37 tisoč evrov brez DDV-ja in zaposlovanje novih sodelavcev, čeprav lahko kot v. d. opravlja le tekoče posle, ter prodajo delnic Eutelsat Communications, ki je bila izvedena v nasprotju s finančnim načrtom, zaradi česar bodo po opozorilih Sveta RTV prihodki od prodaje delnic ob koncu leta okvirno dva milijona evrov nižji od načrtovanih.

Medtem je v teku sestavljanje nove uprave RTV Slovenija. Razpisna komisija sveta je v ponedeljek na razširjeni seji opravila pogovore s petimi kandidati za predsednika uprave zavoda, ki izpolnjujejo pogoje. Po še vedno neuradnih podatkih so to Zvezdan Martič, Rajko Gerič, Simon Kardum, Miha Krišelj in Peter Dular. Svetu zavoda se bodo predstavili v četrtek, sledilo bo glasovanje o njih.

Izbrani predsednik uprave bo moral med kandidati za dva člana uprave svetu zavoda predlagati dva kandidata do 17. julija. Po informacijah, ki krožijo v javnosti, razpisne pogoje izpolnjujejo nekdanji generalni direktor zavoda Marko Filli, zdajšnji v. d. generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Whatmough, Andrej Trček, ki je med drugim delal v Multimedijskem centru RTV Slovenija in odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek, prav tako pa tudi Gerič, Dular in Kardum, ki kandidirajo tako za člana kot za predsednika uprave. Predlagana kandidata se bosta svetu zavoda predstavila 19. julija, zatem pa bodo glasovali o njiju.

Tretjega člana uprave bodo iz svojih vrst izvolili zaposleni na RTV Slovenija. Prvi krog bo 25. julija. Kandidati so predsednik sveta delavcev Robert Pajek, športna novinarja Urban Laurenčič in Franci Pavšer ter voditeljica TV Dnevnika Jasmina Jamnik.

Uprava bo v skladu z novelo zakona o RTV, ki je bila potrjena na referendumu novembra lani, vodila zavod namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Odločala bo z večino glasov vseh svojih članov. V primeru enakega števila glasov bo odločilen glas predsednika uprave.