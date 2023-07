Z ozelenitvami mesta nad vročinske valove

Dunaj v sklopu vročinskega akcijskega načrta že izvaja številne ukrepe, s katerimi želi upočasniti neizogibno segrevanje ozračja oziroma omiliti njegove posledice

Zelena fasada mestnega podjetja za ravnanje z odpadki

© C.Fürthner / MA 20

Trenutni vročinski val tudi prebivalcem Dunaja povzroča težave. V vročih dneh se med drugim hladijo v številnih mestnih kopališčih, da bo življenje v prihodnje kljub visokim temperaturam tudi v mestnem središču bolj znosno pa mestna vlada letno nameni 20 milijonov evrov za trajnostno ohladitev mestnih površin. Poleg kratkoročnih rešitev, kot so ohlajene sobe, pršilni sistemi in vodna igrišča, Dunaj boj visokim temperaturam napoveduje predvsem z razbremenitvijo prometa in ozelenitvami mesta.

Dunaj v sklopu vročinskega akcijskega načrta že izvaja številne ukrepe, s katerimi želi upočasniti neizogibno segrevanje ozračja oziroma omiliti njegove posledice. "Z ukrepi želimo prebivalce čim bolje zaščititi pred negativnimi učinki vročine na zdravje. Dunajčanom moramo omogočiti, da se na javnih površinah hitro in enostavno ohladijo. Mesto za to ponuja različne možnosti," pravi mestni minister za podnebje, Jürgen Czernohorszky.

Jürgen Czernohorszky,

mestni minister za podnebje

Poleg številnih bazenov in naravnih kopališč, so v mestu letos odprli "hladne cone", klimatizirane prostore, v katerih se prebivalci lahko ohladijo. V zadnjih letih so uredili več kot 120 vodnih igrišč za otroke, številne vodnjake s pitno vodo in pršilne sisteme, ki dokazano pozitivno vplivajo na izboljšanje mestne mikroklime. Na Dunaju se zavedajo tudi velikega vpliva Dunajskega gozda, čigar učinek je primerljiv s 23 milijoni klimatskimi napravami in brez katerega naj bi povprečna temperatura na Dunaju znašala kar šest stopinj več. V trenutnem mestnem mandatu za okolju prijazno preureditev javnih površin namenijo 20 milijonov evrov. Nekateri projekti so bili že uspešno izvedeni, glavni poudarek pa je na prometni razbremenitvi mestnih ulic, njihovi ozelenitvi in sajenju novih dreves.

Na Dunaju v času vročinskih valov skrbijo tudi za to, da imajo prebivalci dostop do ustreznih informacij in zdravstvene oskrbe. Usposobljeno zdravstveno in negovalno osebje na telefonski številki 1450 24 ur na dan hitro in preprosto pomaga z nasveti, povezanimi z vročinskimi udari, ter klicatelje obvešča, kje so najbližja mesta, kjer se lahko ohladijo. Preventivne nasvete, povezane z vročinskimi valovi, lahko prebivalci prejmejo tudi prek mestne aplikacije "Stadt Wien".