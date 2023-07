»Javnost ima pravico biti obveščena, kadar prejema informacije, ki so umetno ustvarjene«

IZJAVA DNEVA

"Novinarstvo – tako kot izobraževanje in javni medijski servisi – so v prvi bojni liniji za ohranitev informacijskih standardov. Javnost mora vedeti, da so informacije, ki jih dobi, poštene in resnične. Zato morajo biti vsi mediji pri uporabi tehnologije transparentni. Javnost ima pravico biti obveščena, kadar prejema informacije, ki so umetno ustvarjene."

"Zato morajo biti ljudje obveščeni, kadar koli se v novinarstvu uporablja umetna inteligenca. Vsak članek, vsak videoposnetek ali zvočni posnetek, v katerem so uporabljene informacije ustvarjene s strojno tehnologijo, morajo biti označeni z oznako, ki pojasnjuje, da je bila uporabljena umetna inteligenca. Ljudi ne smemo poskušati preslepiti. Dolžni smo biti odprti glede načina dela in virov informacij, ki jih uporabljamo."

"Transparentnost in razkritje morata postati najpomembnejši načeli novinarskega dela v dobi umetne inteligence. Javnosti moramo razkriti, kako delamo, z odprtostjo in iskrenostjo pa si bomo pridobili njeno zaupanje."

(Predsednik Mreže za etično novinarstvo in nekdanji generalni sekretar Mednarodne zveze novinarjev (IFJ) Aidan White o potrebi o novi vrsti kodeksa in tudi o uporabi umetne inteligence v medijih; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

© pixabay.com

PREBERITE TUDI: