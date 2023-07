Kakšna bo usoda Vzajemne?

Vlada želi, da bi se zavarovalnica preoblikovala v delniško družbo – če je seveda še solventna

Pohod za javno zdravstvo letošnjega aprila v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Zavarovalnica Vzajemna je imela, sodeč po njenem zadnjem letnem poročilu, na začetku tega leta 836 tisoč članov, od tega jih je imelo 757 tisoč z njo sklenjeno pogodbo o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Vsi ti so hkrati tudi lastniki premoženja, ki ga je skupaj okoli 200 milijonov evrov. Okoli 104 milijone evrov je kapitala, to so različne naložbe, poleg tega je Vzajemna v zadnjih letih postala tudi lastnica ali solastnica nekaterih zasebnih zdravstvenih zavodov, kot so Aristotel, Dentalni center Varuh zdravja, Barsos in Center celostne oskrbe. K temu pa je treba prišteti še 88 milijonov evrov zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki jih mora vsaka zavarovalnica oblikovati v skladu z zahtevami Agencije za zavarovalni nadzor (AZN).