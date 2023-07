Milijoni za »izobraževanje« politikov

Pretekli teden so si politične stranke tiho z zakonsko spremembo dodelile dodatnih 2,5 milijona evrov. Od tega skupnega manevra bosta največ dobila Gibanje Svoboda in SDS.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Razprava, s katero se je povišal proračun državnega zbora z namenom dodatnega financiranja političnih strank, je trajala le nekaj minut.

© Borut Krajnc

»Koga čevelj žuli? Nikogar danes čevelj ne žuli, tako da hvala lepa.« Tako je 23. junija letos triminutno sejo kolegija predsednice državnega zbora, v katerem sedijo vodje vseh poslanskih skupin parlamentarnih strank, zaključila predsednica Urška Klakočar Zupančič. Na seji, ki je po uradnem magnetogramu trajala od 10.01 do 10.04, so namreč potrdili predlog, da se povišajo sredstva proračuna državnega zbora za sofinanciranje političnih strank. A ni šlo za majhno povišanje, uskladitev z inflacijo na primer, ampak so se sredstva za politične stranke povišale z 2,54 milijona evrov na 5,01 milijona evrov. Niso jih povišali, ampak podvojili. In niti ena stranka temu ni nasprotovala.