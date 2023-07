Stranke niso večne in nezamenljive

Redni profesor za ustavno pravo na ljubljanski pravni fakulteti dr. Ciril Ribiči

© Borut Krajnc

Za zunajparlamentarne politične stranke, ki so dosegle več kot odstotek glasov (teh je bilo deset), je pomembno, da je njihovo financiranje stabilno in da se po volitvah ne poslabša (načelo pravne varnosti). Ko sprejemajo finančne načrte za svoje delovanje, in še zlasti ko načrtujejo obseg stroškov za predvolilno kampanjo, lahko upravičeno pričakujejo, da se njihov finančni položaj po volitvah ne bo poslabšal. Zunajparlamentarne stranke so z vidika nezadovoljnih volivcev nekakšna rezervna klop, s katere lahko stopijo v parlamentarno igro, če parlamentarne stranke izgubijo podporo volivcev.