Pokojnine / Samo brez panike

Večjih sprememb ne bo, a na ministrstvu za delo vas prosijo, da delate čim dlje, če le gre, več kot 40 let

Gotovo gre pri upokojenskih protestih, ki jih vodi Pavel Rupar, za politično zlorabo. A stiske nekaterih so res velike.

© Borut Krajnc

O pokojninskih reformah, ki si zaradi demografskih gibanj v Evropi in Sloveniji sledijo kot po tekočem traku, obstaja več šal. Ena od njih pravi, da je pokojninsko reformo mogoče izpeljati z zakonom o cestnoprometnih predpisih. In sicer tako, da bi bilo med 70. in 80. letom življenja prečkanje ceste pri rdeči luči pogojno dovoljeno, po 80. letu pa obvezno. Drugo, še bolj neslano šalo so si privoščili Mladi zdravniki z objavo na družabnih omrežjih. Zapisali so: »Delali bomo do 70. leta (pokojninska reforma), potem na evtanazijo (zdravstvena reforma) in imamo rešene vse težave.«