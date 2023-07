Lažni domoljubi

Ministrstvo predlaga izbris Društva za promocijo tradicionalnih vrednot

Nacionalna tiskovna agencija (NTA), izdajatelj katere je Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, med »izvajanjem monitoringa« na enem od petkovih protestov

© Borut Krajnc

Mnistrstvo za kulturo, takrat še pod vodstvom Vaska Simonitija, je pred dvema letoma Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, društvu, ki je očitno simpatiziralo z neonacističnimi in identitarnimi idejami, podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu. Kako je društvo na podlagi skope dokumentacije ministrstvo prepričalo, da pomeni pomemben prispevek k javnemu interesu, ostaja uganka. Na ministrstvu so se sedaj odločili na upravno sodišče in državno tožilstvo vložiti pobudo za izbris društva iz registra.

Kot je v ponedeljek povedala kulturna ministrica Asta Vrečko, so to storil po očitnem porastu »nestrpnosti in hujskanja proti drugače mislečim, istospolno usmerjenim, predstavnikom skupnosti LGBT in tujcem«. Ob čemer so predstavniki tovrstnega javnega izrekanja »tudi predstavniki Društva za promocijo tradicionalnih vrednot«, ki so medsebojno povezani z neformalno skupino rumenih jopičev in Nacionalno tiskovno agencijo (NTA). Na ministrstvu se sklicujejo na zakon o društvih, ki veleva, da se društvu lahko delovanje s sodno odločbo tudi prepove, če je ugotovljeno, da je bilo to ustanovljeno z namenom nasilne spremembe ustavne ureditve ali spodbujanja »k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti«.

Povezave med omenjenimi skupinami so jasne. Društvo so leta 2019 ustanovili Žan Žalec (ta danes mimogrede vodi kranjsko izpostavo podmladka SDS),

Žiga Bauer in David Mojškerc, vsi povezani z neonacističnim in identitarnim gibanjem na Slovenskem, kot je v Mladini razkril novinar Erik Valenčič. Urban Purgar, še danes vidni predstavnik rumenih jopičev, znan na primer po izjavi, da je bil Hitler heroj, in spodbujanju nasilja na letošnji paradni povorki v Ljubljani, je na spletni strani NTA podpisan kot odgovorni urednik, bil je tudi predsednik Društva za promocijo tradicionalnih vrednot. Prav društvo je v razvidu medijev zapisano kot izdajatelj NTA.

V odzivu društva so zapisali, da je Purgar z mesta predsednika odstopil že predlani in da se od njegovih izjav distancirajo. Po podatkih Ajpesa je Purgar še vedno zastopnik društva. Spremembo, v kolikor je do nje res prišlo, bi morali sporočiti, a tega očitno niso storili. Hkrati so v društvu dodali: »V zadnjem času je v slovenski družbi mogoče zaznati porast neomarksistične in levo ekstremistične retorike. Skrajni čas je, da se temu radikalnemu pojavu stopi na prste.«

Ukinitev društva so predlani že predlagali pri Pravni mreži za varstvo demokracije, a je državno tožilstvo ugotovilo, da dokazi, ti so se sklicevali na Purgarjeve izjave, niso bili dovolj močan razlog za ukinitev. Na ministrstvu naj bi tako zdaj zbirali predvsem dokaze, s katerimi nameravajo opozoriti na povezave med omenjenimi skupinami. Kot napoveduje državni sekretar Marko Rusjan, se obetajo spremembe pravilnika, ki je društvu podelil status, in medijske zakonodaje, ki bi samooklicanim medijem, v resnici razpihovalcem sovraštva – taka je na primer NTA –, v prihodnje otežila vpis v razvid medijev.