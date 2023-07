Beta zdravje, d. o. o. / Bo vse naše zdravstvene podatke upravljalo podjetje?

Nobeno od največjih računalniških podjetij sprva ni natančno vedelo, kaj je smisel obsežnega zbiranja najintimnejših podatkov uporabnikov in kako jih bo lahko v prihodnosti najbolje izkoristilo

Način digitalizacije, kot si jo je zamislil Danijel Bešič Loredan, nekdanji minister za zdravje, je raztrgala informacijska pooblaščenka. Poslanci so obravnavo zakona zdaj začasno zaustavili.

Računalničarjem, IT-strokovnjakom, navadno omogočimo popoln dostop do svojih računalnikov in naprav. Pogosto jim zaupamo tudi gesla, saj je to z vidika učinkovitosti njihovega dela nujno potrebno. Pojem, kot je sorazmernost posega v zasebnost, je nekaj, kar v tem svetu ne obstaja. Napredek na tem področju je zagotovljen s poskusi na slepo – nobeno od največjih računalniških podjetij sprva ni natančno vedelo, kaj je smisel obsežnega zbiranja najintimnejših podatkov uporabnikov in kako jih bo lahko v prihodnosti najbolje izkoristilo. A četudi je pri vsakodnevnih računalniških popravilih ter guglanju takšen Divji zahod »sprejemljiv«, se postavi vprašanje, ali lahko na podlagi istih načel tudi v državi združimo približno 80 zdravstvenih podatkovnih zbirk, skupaj z dodatki, kot so zakonski stan, nacionalna pripadnost ali migrantski status, pod streho sicer javnega podjetja DigiZdravje, d. o. o.