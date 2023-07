»Najbolj učinkovit način prikrivanja problemov v izobraževalnem sistemu so dobre ocene šolajočih«

IZJAVA DNEVA

"Najbolj učinkovit način prikrivanja problemov v izobraževalnem sistemu so dobre ocene šolajočih. Logika je naslednja: če je cilj izobraževalnega sistema znanje in če testi in izpiti pokažejo, da šolajoči to znanje imajo, potem je vse v redu. Mi kot birokracija in mi kot institucija nismo ogroženi. To je glavno. Četudi šolajoči v praksi znanja nimajo. Važni so papirji. Statistike. Tabele. Itd. Dejansko stanje ni pomembno. Dejanskega stanja nihče ne vidi. Vsaj ne v celoti. Če pa kdo vidi probleme v konkretnem okolju, je mogoče s statistikami, povprečji in tabelami vedno dokazati, da je to samo izjema. Odstopanje od pravila. Pravilo pa je, da je vse v redu. V vsaki birokratski instituciji. Tudi v slovenskih srednjih šolah."

(Antropologinja in kolumnistka Vesna V. Godina v Večerovi kolumni o tem, da se znanje srednješolcev v praksi zelo razlikuje od izjemne slike, ki jo prikazujejo rezultati mature)