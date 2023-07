»Janšo bo, če bo Golob nadaljeval svoje male janšizme, vrnil na prestol Golob sam«

"Robert Golob, tisti politik, ki je prepričljivo poletel v politični vrh, ker je bilo aprila lani mogoče verjeti, da je antipod janšizma, je zato s tem, ko je odstavil Bešiča Loredana, šel tudi v otvoritev tvegane nove partije. Tvegane zato, ker je Golob z brisanjem razlik v tehnologiji vladanja med njim in Janšo v minulem letu dni izgubil že veliko točk, njegov ugled je omajan in položaj samoljubnega predsednika ni več tako trden, da se zaradi neprepričljive odstavitve ministra ne bi pojavilo tudi vprašanje o odgovornosti premierja za zavoženo ministrovanje Bešiča Loredana. Janšo bo, če bo Golob nadaljeval svoje male janšizme, vrnil na prestol Golob sam, saj je v izbiri med starim in novim korporalom stari vedno boljša odločitev, ker zagotavlja kontinuiteto, varnost in predvidljivost (vodnega topa)."

(Urednik Miran Lesjak o tem, da je premierjev izhodiščni položaj trenutno zelo slab; via Dnevnikov Objektiv)