»Resen zastoj v slovenski družbi se je zgodil po prevzemu evra«

Breda Kutin, varuhinja potrošnikov, je spregovorila za posebno številko Mladine INTERVJU 2023

© Luka Dakskobler

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je nastala junija 1990 kot neodvisna organizacija, društvo za varstvo potrošnikov. »Je organizacija posameznikov, ki se hočejo z močjo informacij boriti proti nepravilnostim v družbi. Delujejo z geslom: dobro informiran potrošnik se bo lažje izognil pastem, ki mu jih nastavlja tržno gospodarstvo in neurejen pravni sistem,« je marca 1993 o ZPS pisala Slovenska tiskovna agencija. Zapis se trideset let pozneje bere kot naiven, saj so metode, ki jih izumlja neoliberalno gospodarstvo, postale trdovratnejše in drznejše, odnos vladajočih do potrošnikov pa še bolj pišmeuhovski.

Tako je mogoče strniti tudi pogled Brede Kutin, ekonomistke, ustanoviteljice in predsednice Zveze potrošnikov Slovenije, trikratne podpredsednice in od leta 2004 članice izvršnega odbora Evropske potrošniške organizacije – BEUC ter dolgoletne (1994–2007) članice sveta svetovne potrošniške organizacije Consumers International s sedežem v Londonu. Intervju z njo je za posebno številko Mladine (INTERVJU 2023) pripravila Monika Weiss.

Breda Kutin je v pogovoru za posebno številko Mladine med drugim poudarila, da če je bila Slovenija ob vstopu v Evropsko unijo (EU) primer zgledne ureditve potrošniške politike, danes ni več tako. "Potrošnik se pogosto zdi le nekdo, ki bo s trošenjem poganjal slovensko gospodarstvo. Status potrošniške organizacije ima recimo pri nas društvo, ki se ukvarja s konji. Zakon o kolektivnih tožbah kljub številnim primerom oškodovanj na področjih pravic potrošnikov ali področju varstva okolja ni operativen, saj ne omogoča ustreznega financiranja organizacijam, ki se ukvarjajo s področji."

"Resen zastoj v slovenski družbi se je zgodil po prevzemu evra, in sicer v smeri, kot da imamo zdaj vse in nam v bistvu nič več ni treba. Danes, ko se morajo zgoditi največje družbene spremembe na številnih področjih in jih morajo izpeljati potrošniki, ni potrošnikov nikjer. Želimo si ministrstvo, ki bi upoštevalo interese potrošnikov in jih ne bi podrejalo drugim interesom," je še dodala

"Danes, ko se morajo zgoditi največji družbeni premiki na vrsti področij in jih morajo izpeljati potrošniki, ni potrošnikov nikjer."



Breda Kutin,

varuhinja potrošnikov

