»Ne zdi se mi pomembno, ali bo novi minister za zdravje zdravnik ali ne«

IZJAVA DNEVA

"O imenih ne bom govoril, ker ne vem, če bi jim s tem koristil, ampak obstajajo. Ne zdi se mi pomembno, ali bo zdravnik ali ne. Nezdravnik, ki bi na zdravstvo gledal skozi konkurenčnost in dobiček, bi bil napačna oseba. Če bi na zdravstvo res lahko gledali kot na produkcijo profitabilnih storitev, bi ga novembra vsako leto, ko praviloma zmanjka denarja, morali zaustaviti. Zasebno zdravstvo to stori, javno pa ne more in ne sme. Ključno je, da politiki to razumejo."

"Oseba oziroma ekipa, ki bi jo moral predsednik vlade iskati, mora poznati zdravstveni sistem, pojasniti javnosti, kako razume pojem javnega zdravstva in njegovo pravično financiranje, in si na tem temelju določiti cilje. Tudi začasni ukrepi, ki so potrebni za razreševanje sedanjih akutnih problemov, se ne smejo odmikati od teh splošnih ciljev. Potrebujemo ljudi, ki so se že izkazali in z dosedanjim delom dokazali, da se zavzemajo za krepitev javnega zdravstva."

(Zdravnik in nekdanji minister za zdravje Dušan Kebero tem, kakšnega človeka bi rad videl na čelu ministrstva za zdravje; v intervjuju za Nedelo)