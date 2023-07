»To je bil največji diplomatski uspeh Slovenije sploh«

IZJAVA DNEVA

"No, po mojem mnenju je to res bil največji diplomatski uspeh Slovenije sploh. Članstva v Evropski uniji (EU) namreč ne štejem zgolj za diplomatski uspeh, kajti šlo je bolj za kompleksen rezultat, saj smo morali izpolniti še celo vrsto pogojev za članstvo. Njihovo izpolnjevanje pa ne moreva šteti za diplomatsko aktivnost. Zato menim, da je v vseh naših 32 letih obstoja samostojne države prvo članstvo Slovenije v VS še zmeraj najboljši dosežek slovenske diplomacije. Pri tem ta naš uspeh takrat ni bil tako nepričakovan. Tedaj smo v petih letih članstva v OZN pri drugih že pustili določen vtis in zanje nismo bili več neka neznana kategorija."

(Nekdanji predsednik republike, diplomat in mednarodni pravnik Danilo Türk o prvem članstvu Slovenije v Varnostnem svetu OZN v letih 1998 in 1999; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)