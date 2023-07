»Golob ni šel v to vlado, ker bi želel biti predsednik vlade«

IZJAVA DNEVA

"Vsi skupaj moramo razumeti, da Golob ni šel v to vlado po temeljitem premisleku in ker bi želel biti predsednik vlade. Do odločitve je prišlo šele po tistem, ko mu prejšnja vlada ni potrdila mandata v njegovi prejšnji službi, in po tistem, ko ga je dolga vrsta ljudi prepričevala, da je videti dobro, da je kameri všečen in da je zelo verjetno sposoben premagati Janeza Janšo. Ljudje so na volitvah dobesedno stavili nanj, saj je dajal vtis najbolj verjetnega zmagovalca nad Janšo. Tu pa se začne zgodba zapletati, ker je manjkal temeljit čas za priprave na vladanje. Ni bilo vsebinskega premisleka, kaj sledi po zmagi na volitvah in prevzemu oblasti. Manjkalo je ljudi, manjkal je program. Že leto dni spremljamo precejšnjo improvizacijo. V stranki nimajo časa za strateški premislek in potem se znajdemo v situaciji, v kateri ni jasno, ali cinično lažejo, kot recimo na področju zdravstva. Eno leto smo poslušali, da poteka reforma in da se stanje izboljšuje, sočasno pa vsi vidimo, da je stanje na področju zdravstva vse slabše ."

(Profesor Dejan Verčič s Fakultete za družbene vede ter predstojnik Centra za marketing in odnose z javnostmi o delovanju vlade Roberta Goloba; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)