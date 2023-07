CNN posnel dokumentarni film o Inštitutu 8. marec

Ugledna ameriška TV hiša je posnela dokumentarec o delovanju organizacije, ki jo vodi Nika Kovač

Snemanje dokumentarnega filma CNN

© arhiv Inštituta 8. marec

Članice in člani Inštituta 8. marec so sporočili, da je medijska hiša CNN posnela kratek dokumentarec o njihovem delovanju. Dokumentarni film naj bi govoril o skupnosti in solidarnosti.

V ospredju kratkega filma je aktivistično delo Inštituta, gledalce in gledalke pa popelje tudi na teren, kjer se Inštitutu 8. marec pridružijo njihovi prostovoljke in prostovoljci.

Snemanje dokumentarca

© arhiv Inštituta 8. marec

Kratki film je nastal na pobudo njihove ekipe in režiserke. Snemali so ga deset dni, pred tem pa opravili veliko raziskovalnega dela. Film bo objavljen na spletni strani CNN, v nekoliko skrajšani obliki pa tudi na televiziji.